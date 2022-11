Nach starker Rauchentwicklung öffneten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Damp das Dach des Ferienhauses und gelangten so zu den Glutnestern im Bereich des Kaminabzugs. Foto: Feuerwehr Damp up-down up-down Feuerwehreinsatz im Damper Ferienhausgebiet Starke Rauchentwicklung - Feuerwehr löscht Glutnester Von Dirk Steinmetz | 21.11.2022, 12:13 Uhr

Starke Rauchentwicklung empfing am Sonntag, 20. November, die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Damp-Dorotheenthal im Ferienhausgebiet Damp. An einem neueingedeckten Dach hatte die Dämmung am Kamin geglüht.