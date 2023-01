Zuletzt war 2020 in Barkelsby ein Rosenmontagsumzug gestartet. Am 20. Februar, 16 Uhr, soll er dieses Jahr wieder vor dem Feuerwehrhaus starten. Foto: Steinmetz/Archiv up-down up-down Fasching und Karneval 2023 Es geht wieder los – Rosenmontagsumzug in Barkelsby Von Dirk Steinmetz | 30.01.2023, 15:45 Uhr

2021 und 2022 fiel der Fasching in Barkelsby wegen der Corona-Pandemie aus. In diesem Jahr wird wieder gefeiert, und zwar am 18. Februar in der Mehrzweckhalle. Am 20. Februar startet ein Rosenmontagszug.