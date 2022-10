Im neuen Bio-Reaktions-Behälter der Kläranlage Rieseby bindet das Eisen-III-Chlorid Phosphor. In Flocken setzt es sich später in Ruhephasen des Reinigungsprozesses ab und wird mit dem Klärschlamm entfernt Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Abwasserreinigung Mangelware Fällmittel – so kommen die Klärwerke über die Runden Von Dirk Steinmetz | 28.10.2022, 10:47 Uhr

Die Abwasserreinigung gelingt bei einigen Schadstoffen nur durch die Zugabe von Fällmitteln. So ist es beim Phosphor. Dafür wird Eisen-III- oder Eisen-II-Fällmittel benötigt. Dessen Versorgung ist in der Wirtschaftskrise ins Stocken geraten. So kommen die Kläranlagen in Eckernförde, Rieseby, Waabs, Kosel und Damp-Revkuhl mit dem Mangel zurecht: