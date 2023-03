Einmal die Woche in der Ostsee baden auch den Winter hindurch: Vier Eckernförder haben den Strand Langholz in Waabs für ihr „Eisbaden“ entdeckt. Bei 0 Grad Celsius Lufttemperatur und drei Grad im Wasser gehen Sönke Holst (v.l.), Jan-Ole Hoffmann, Marco Wörner und Anja Holst ins Wasser. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Eisbaden in Waabs Zum Start in den Tag die Komfortzone verlassen Von Dirk Steinmetz | 03.03.2023, 11:04 Uhr

Gut für den Kreislauf und eine Befreiung für den Kopf - zahlreiche Eckernförder gehen auch im Winter in der Ostsee baden. Nun waren vier zum Eisbaden in Waabs am Strand in Langholz und tauchten ab.