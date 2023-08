Sommerferien-Ende 2023 in SH Einschulung in Barkelsby: Das passiert in der Grundschule bis zum Schulstart Von Dirk Steinmetz | 17.08.2023, 11:45 Uhr Ben-Ole (6) freut sich auf seinen Schulstart in Barkelsby. Bei der Auswahl seines Schulranzens und der Gestaltung seiner Schultüte war er beteiligt. Was er sonst noch alles zum Schulstart benötigt, darum kümmerte sich seine Mutter Tanja Truelsen, die rechtzeitig anfing, eine lange Liste von der Schule abzuarbeiten. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down

Am 30. August wird in der Grundschule Barkelsby eingeschult. Für die Kinder wird es dann spannend, für die Eltern waren die vergangenen Wochen schon aufregend. So wird die Vorbereitungszeit bis zum Start gut genutzt.