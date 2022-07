Vom Porsche blieben nur noch Teile der Karosserie übrig. Der Fahrer war in der Nacht zu Sonnabend auf der B203 in Höhe Holzdorf gegen einen Baumgefahren und in Brand geraten. Der schwerverletzte Fahrer rettete sich selbst und wurde von einem anderen Autofahrer vom brennenden Fahrzeug weggezogen.

FOTO: Stefan Schwandt / Freiwillige Feierwehr Damp-Dorotheenthal up-down up-down