Anja Godbersen ist noch amtierende kommissarische Vorsitzende des in Auflösung befindlichen DRK in Winnemark. Zahlreiche DRK-Aktive sind nun mit ihr in die neue Verwaltungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Winnemark gewechselt. Der neue Wehrführer Sebastian Naumann ist froh und hofft, dass so viele Aufgaben des DRK weiter erfüllt werden können.

Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down