Der neue Spartenleiter eSports Simon Koglin (links) mit SV Schwansen Sportvorstand Christoph Oesterle. Foto: SVS, S. Harms up-down up-down Neue Sparte für E-Sport Mit Rocket League und Fifa will der SV Schwansen punkten Von Sören Harms / Dirk Steinmetz | 15.09.2022, 13:17 Uhr

Der SV Schwansen macht eine neue E-Sport-Sparte auf. Am 23. September um 16 Uhr wird zu einem Infonachmittag für Eltern und Interessierte in den Treff Damp in Vogelsang eingeladen.