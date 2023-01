In Januar und Februar finden in Eckernförde und Umland zahlreiche DRK-Blutspendetermine statt. Spender können Einkaufsgutscheine gewinnen. Foto: IMAGO / AAP up-down up-down Verlosung bei DRK-Blutspenden Erst spenden und mit Glück Einkaufsgutschein gewinnen Von Birte Sieland | 04.01.2023, 15:18 Uhr

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost startet zu Beginn des neuen Jahres eine Verlosungsaktion von Supermarktgutscheinen in Hamburg und Schleswig-Holstein. An elf Terminen kann in Eckernförde und Umland Blut gespendet werden.