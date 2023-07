Janet Maas (TG nach Maas), hier auf dem 6-jährigen Hannoveraner Wallach „Duke Ellington“, zählt in der Königsklasse bei der Kreismeisterschaft - Große Tour Pferde - zu den Favoriten. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Großes Turnier mit 170 Reitern Dressur-Kreismeisterschaften auf Reiterhof in Kosel Von Gernot Kühl | 27.07.2023, 16:43 Uhr

Pferdesportfreunde kommen am Wochenende bei den Dressur-Kreismeisterschaften auf einem Reiterhof in Kosel voll auf ihre Kosten. Es sind 270 Teilnehmer und 200 Pferde am Start.