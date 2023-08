Alte Schule Kosel Zu wenig Umsatz, zu hohe Kosten: Dorfladen ist geschlossen Von Dirk Steinmetz | 21.08.2023, 13:17 Uhr Mit Wirkung zum 21. August hat der kleine Kaufladen in der Alten Schule Kosel geschlossen. Waren werden bereits abtransportiert. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down

Nun ist der kleine Kaufladen in Kosel in der Alten Schule ganz geschlossen. Ein Zettel in der Tür gibt die Schließung ab dem 21. August bekannt. Betreiber Marco Kock räumt bereits die Ware aus.