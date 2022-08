Am 25. September werden Weltmeister im Steine-Ditschen gesucht. Austragungsort ist der Strand in Schönhagen. Die Wettbewerbe starten um 12 Uhr. FOTO: Ostseefjord Schlei/ Sinnlicht Fotografie up-down up-down Weltmeisterschaft in Schönhagen Wer lässt Steine am häufigsten übers Wasser springen? Von Dirk Steinmetz | 26.08.2022, 09:00 Uhr | Update vor 3 Min.

Am 25. September werden in Schönhagen Weltmeister gesucht. Dann veranstaltet die Ostseefjord Schlei GmbH zusammen mit der GLC-Touristinfo die 5. Ditsch-Weltmeisterschaft am Strand in Schönhagen.