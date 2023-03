Die Direktkandidaten von Bündnis 90 / Die Grünen in Rieseby: Dr. Ingo Scheller (v.l., Platz 6), Britta Charlotte Richter (2), Markus Hammer (4), Sabine Schultze (5), Christine Scheller (1) und Julia Hoff (3). Foto: Privat up-down up-down Kommunalwahl 2023, Rieseby Drei Frauen führen die Grünen in Rieseby in die Gemeindewahl Von Dirk Steinmetz | 09.03.2023, 10:36 Uhr

Drei Frauen stehen bei den Grünen in Rieseby an der Spitze der Direktkandidaten zur Kommunalwahl am 14. Mai. Bündnis 90 / Die Grünen treten mit Christine Scheller (Platz 1), Britta Charlotte Richter (2) und Julia Hoff (3) an.