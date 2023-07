Die Veranstalter freuen sich auf das große Dorffest in Waabs am 29. Juli. Foto: Walter Enders up-down up-down Großes Dorffest in Waabs „Wir alle sind Waabs“: Dorffest mit großem Programm Von Gernot Kühl | 26.07.2023, 06:24 Uhr

In Waabs wird es am kommenden Sonnabend hoch hergehen. „Wir alle sind Waabs“ lautet das Motto des 14. Dorffestes, das am 29. Juli von 15 bis 24 Uhr rund um das Feuerwehrgerätehaus mit möglichst vielen Bürgern und Gästen von außerhalb gefeiert werden soll.