Am 14. Mai ist Kommunalwahl. In der Gemeinde Damp wird eine neue Gemeindevertretung gewählt. Foto: Privat up-down up-down Kommunalwahl 2023 Damp: Diese Spitzenkandidaten stellen sich zur Wahl Von Dirk Steinmetz | 28.04.2023, 17:32 Uhr

Am 14. Mai ist die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. In der Gemeinde Damp stellen vier Parteien oder Gemeinschaften Kandidaten auf. Das sagen die Spitzenkandidaten.