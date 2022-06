Die Mühle Anna in Rieseby öffnet am Pfingstmontag, dem 29. Deutschen Mühlentag, ihre Türen für Besucher. Um 10 Uhr geht es mit einem Mühlengottesdienst los. Das Programm beginnt um 11 Uhr. FOTO: Steinmetz Deutscher Mühlentag in Rieseby So öffnet die Mühle Anna den Blick in die Vergangenheit Von Dirk Steinmetz | 03.06.2022, 13:11 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause erwarten die Ehrenamtlichen des Riesebyer Vereins für Museums- und Chronikarbeit am Pfingstmontag wieder Besucher an der Galerie-Holländermühle im Ortsteil Norby. Die Mühle Auguste in Groß Wittensee und die Mühle Rosa in Gettorf beteiligen sich nicht.