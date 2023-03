Der Deutsche Handballbund ist derzeit mit 18 Spielern im Ostsee Resort Damp. Die Nationalspieler nehmen seit Montag an einem Vorbereitungslehrgang für die zwei Länderspiele im Euro-Cup gegen Dänemark teil. Bundestrainer Alfred Gislason will das Team in der Damper Odin-Halle gut gegen den Weltmeister einstellen.

Foto: Dirk Steinmetz