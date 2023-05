Die Mühle Anna in Rieseby und der Verein für Museums- und Chronikarbeit in Rieseby beteiligen sich am 29. Mai am „Deutschen Mühlentag“. Start ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, ab 11 Uhr beginnen Führungen und Aktionen.

Foto: Steinmetz / Archiv