Kleingartenanlagen in Barkelsby und Rieseby So bereiten die Hobbygärtner ihr Parzellen auf den Winter vor Von Dirk Steinmetz | 04.10.2023, 15:00 Uhr Alf Marten ist Vorsitzender im Kleingartenverein Barkelsby. Er macht seinen Garten winterfest, in dem er bei den Obstbäumen einen leichten Rückschnitt vornimmt. Wenn Kartoffeln, Möhren, Kohlrabi und Sellerie aus der Erde sind, gräbt er den Garten für den Winter um, er macht ihn „schwarz." Foto: Dirk Steinmetz

Herbstzeit ist nicht nur Erntezeit, in der Zeit fällt auch die meiste Arbeit im Garten an. So bereiten Alf Marten in Barkelsby und Norbert Hansen in Rieseby ihre Kleingärten auf den Winter vor.