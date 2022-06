Louis (5) hilft gerne im Gemeinschaftsgarten des Familienzentrums Damp und rundum mit. Gärtnerin Jasmin Shehata hat ein Auge darauf, was in dem rund 60 Quadratmeter großen Garten auf einer Wiese neben dem evangelischen Kindergarten in Vogelsang-Stift wächst.

FOTO: Dirk Steinmetz