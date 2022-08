Im großen Kreis stellen die Vertreter von Vereinen und Verbänden aus Loose ihren Beitrag zum großen Dorffest am 3. September auf dem Sportplatz vor. Hier skizzieren Alfred Schneider (l., VfL Loose) und Sandra Dittrich (DRK) einen Lageplan der Aktivitäten. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Fest der Vereine in Loose So macht das DRK aus dem eigenen Jubiläum ein Fest für alle Von Dirk Steinmetz | 22.08.2022, 15:53 Uhr

Das DRK in Loose wird 55 Jahre alt. Statt einer Feier mit Kaffeetafel und Reden hat der Ortsverein alle Vereine im Ort eingeladen, sich mit Aktivitäten an einem großen Dorffest am 3. September auf dem Sportplatz zu beteiligen.