Das Concertino Schleswig-Holstein spielt in der Besetzung mit Elke Holm (Blockflöte), Matina Nachtsheim (Violine) Thomas Rink (Dulzian und Blockflöte), Michael Müller-Andersson (Posaune) und Tom Werzner (Cembalo) am 2. September in Waabs.

Foto: Privat up-down up-down