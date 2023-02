Die drei Spitzenkandidaten der SPD in Waabs: Thomas Heinsohn (v.l.), Christian Netz und Martin David. Foto: SPD Waabs up-down up-down Kommunalwahl 2023 Waabs SPD will den nächsten Bürgermeister in Waabs stellen Von Dirk Steinmetz | 20.02.2023, 14:09 Uhr

Zur Kommunalwahl am 14. Mai will die Waabser SPD hoch motiviert auftreten. Zum Spitzenkandidaten wurde Christian Netz gewählt. Erklärtes Ziel: SPD will den nächsten Bürgermeister stellen.