Die Direktkandidaten der CDU Loose: Ulrich Barske (v.l. Platz 3), Mike Gollan (5), Daniela Dittmann-Valerio (2), HaukeLassen (4), Gerhard Feige (1) und Daniel Rux (6). Foto: Leupold Kommunalwahl 2023, Loose CDU will erfolgreiche Arbeit fortsetzen Von Dirk Steinmetz | 28.03.2023, 15:03 Uhr

Die CDU in Loose hat ihre Direkt- und Listenkandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai nominiert. Als Spitzenkandidat geht Amtsinhaber Gerhard Feige in die Wahl.