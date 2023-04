Andrea Laudien und Frank Topfstedt kommen aus Celle. Sie hatten das große Glück und bekamen im Vorjahr einen Dauerstellplatz auf dem Damp Ostseecamping in Schubystrand. Sie haben das Wochenende genutzt, um ihren Platz vorzubereiten. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Camping in Schwansen Saisonstart: So richten sich die Dauercamper ein Von Dirk Steinmetz | 03.04.2023, 16:07 Uhr

Auf den Campingplätzen an der Eckernförder Bucht herrscht Hochbetrieb. Die Campingsaison 2023 hat begonnen. Am Wochenende reisten die Dauercamper an. Überall wurde geräumt und gebaut. So sah es in Schubystrand aus.