Im Ostsee Freizeitpark Booknis beginnt jetzt die heiße Phase vor dem Camping-Saisonstart am 1. April. Geschäftsführerin Catharina von Ahlefeldt setzt auf eine familiäre Atmosphäre und Qualität. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Camping an der Ostsee Saisonstart in Schwansen: Jetzt beginnt die heiße Phase Von Dirk Steinmetz | 17.03.2023, 14:33 Uhr

Camping an der Ostsee ist gefragt. Schon vor der Pandemie stieg die Nachfrage nach Stellplätzen an und blieb auf hohem Niveau. Ab dem 1. April reisen die Camper wieder an. Ostern ist schon gut gebucht