Besonders viele Urlauber entdeckten im Vorjahr mit einem Wohnmobil die Region an der Schwansener Ostseeküste. Hier Damp-Dorotheentahl. FOTO: Steinmetz Archiv Camping in Schwansen Was kommt nach dem Hype in der Corona-Zeit? Von Jessica Lerner-Kulle | 15.06.2022, 13:40 Uhr

Dank der touristischen Modellregion Schlei-Ostsee reisten im Vorjahr Camping-Urlauber aus ganz Deutschland in die Region. Für viele war es die erste Reise in den Norden, da ihre gewohnten Reiseziele in Italien, Spanien oder Kroatien wegen der Corona-Pandemie nicht erreichbar waren. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Was sagen Campingplatzbetreiber Catharina von Ahlefeldt vom Ostsee-Freizeitpark Booknis (Waabs) und Torsten Denker aus Damp-Dorotheenthal?