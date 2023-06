Neue Bürgermeister in Dörphof: Andreas Hobus (1. stellvertretender Bürgermeister, Bürger für Dörphof), Volker Starck (CDU) und Christopher Bruns (2. stellvertretender Bürgermeister, CDU) Foto: Privat up-down up-down Bürgermeisterwahlen in Dörphof und Winnemark Volker Starck und Olaf Henningsen sind gewählt Von Dirk Steinmetz | 09.06.2023, 16:05 Uhr

In Dörphof und Winnemark wurden bei den konstituierenden Gemeinderatssitzungen neue Bürgermeister gewählt. In Dörphoft setzt Volker Starck (CDU) sein Amt fort und in Winnemark ist Olaf Henningsen (CDU) neu im Amt.