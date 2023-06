Amtsübergabe: Jens Uwe Green (l., FWH) übergibt seinem Nachfolger als Bürgermeister in Holzdorf, Klaus-Uwe Riemann (FWH) das Bürgermeisterschild. Foto: Dirk Steinemtz up-down up-down Bürgermeisterwahlen in Holzdorf und Thumby Gewählt: Klaus-Uwe Riemann und Martin von Spreckelsen Von Dirk Steinmetz | 04.06.2023, 12:24 Uhr

In Holzdorf und Thumby sind neue Bürgermeister gewählt worden. In Holzdorf wird künftig Klaus-Uwe Riemann (FWH) und in Thumby Martin von Spreckelsen (CDU) den jeweiligen Gemeindevertretungen vorsitzen.