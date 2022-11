Das Votum des Bürgerentscheid war eindeutig. Die Zustimmung und die Abstimmungsbeteiligung für Szenario 1 zum Erhalt der Imland-Klinik in Eckernförde war besonders hoch in Eckernförde und den Gemeinden auf der Halbinsel Schwansen. Foto: Kühl / Archiv up-down up-down Was sagt Schwansen zum Imland-Bürgerentscheid Freude ja, aber kein Jubel über Szenario 1 Von Dirk Steinmetz | 07.11.2022, 14:26 Uhr

Mit einer Abstimmungsbeteiligung von 49,5 Prozent beim Bürgerentscheid zur Imland-Klinik lag diese im Amt Schlei-Ostsee sogar noch höher als die in Eckernförde. 90,1 Prozent der Stimmen entfielen in den 19 Gemeinde des Amtes auf Ja und damit für den Erhalt der Grund- und Regelversorgung nach Szenario 1 in Eckernförde.