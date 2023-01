Der erste Vorstand der Wählergemeinschaft „Bürger für Dörphof“ bei der Gründungsveranstaltung: Nico von Staa (v.l.), Alfred Zöhner, Christoph Itzke, Martin Banck, Andreas Hobus und Lutz Schröder. Foto: Christian Schneider up-down up-down Kommunalwahl 2023 Wählergemeinschaft „Bürger für Dörphof“ will in den Gemeinderat Von Dirk Steinmetz | 20.01.2023, 10:55 Uhr

„Bürger für Dörphof“ heißt eine Wählergemeinschaft, die sich in dieser Woche mit zehn Gründungsmitgliedern neu gebildet hat. Sie will bei der Kommunalwahl am 14. Mai antreten. Ziele und Inhalte sollen noch festgelegt werden, aber ein Thema ist jetzt schon klar im Fokus.