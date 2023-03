Ab dem 3. März verkehren die Züge zwischen Flensburg und Eckernförde/Kiel nicht mehr. Die Brücke Lindaunis wird dann weder für Bahnreisende noch für Pkw-Verkehr nutzbar sein. Seit September konnten Bahngäste die Brücke wenigstens zu Fuß überqueren und jeweils an den Brückenköpfen in die Züge einsteigen. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Für Fußgänger ist die Querung ab 6. März bis zum Sommer nicht möglich, dann soll eine provisorische Schiebebrücke zum Einsatz kommen. Foto: Steinmetz Archiv up-down up-down Bahnstrecke Kiel-Flensburg Das ändert sich ab 3. März an der Brücke Lindaunis Von Dirk Steinmetz | 01.03.2023, 08:00 Uhr

Seit September 2020 wird am Neubau einer Schleibrücke in Lindaunis gebaut. Die Deutsche Bahn kündigt ab dem 3. März Sperrungen und Änderungen in der Nutzbarkeit der Verbindung für den Zugverkehr, für den Pkw-Verkehr und für Fußgänger und Radfahrer an.