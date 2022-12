Zunächst geht es um Fernwärme, später um Strom, die eine Tochterfirma der Gemeinde Brodersby für die Bürger erzeugen und bereitstellen will. Am Energiekonzept wird jetzt gearbeitet. Im Frühjahr soll die Planung in der Fläche mit Trassen und Standorten beginnen.

