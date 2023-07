In der Nacht auf Mittwoch war ein Blitz in den Schornstein dieses Gebäudes in Schönhagen eingeschlagen. Es kam zum Schwelbrand. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren öffneten das Dach und fanden keine Glutnester mehr.

Foto: Matthias Schlömer up-down up-down