Fremdstoffe wie Feuchttücher, Lumpen und Unterhosen verzopfen sich und verstopfen so die Abwasserpumpen. Zudem werden Lager und Dichtungen beschädigt. Eine Pumpe kostet bis zu 10.000 Euro, ein Störungseinsatz mindestens 1500 Euro, wobei es nicht mehr viele Firmen gibt, die 24/7 Störungsdienst anbieten. Fremdstoffe in der Kanalisation Feuchttücher und Unterhosen im Abwasser - Damp schickt Infobrief an die Bürger Von Dirk Steinmetz | 25.06.2022, 12:00 Uhr

Massive Fremdeinträge in die Damper Kanalisation und daraus resultierend hohe Kosten durch Pumpenstörungen, Ausfälle und Schäden haben die Gemeinde Anfang Juni zu einem dringendem Infobrief an die Bürger veranlasst. Der Appell: die Bürger sollen sich an die Vorgaben halten, was sie in die WCs geben dürfen, um Störungen und Schäden zu vermeiden.