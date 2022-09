Bücher, Odins Raben Hugin und Munin sowie die Farben des Mittelalters prägen die neuesten Arbeiten der Künstlerin Marion Ohlerich aus Esgrus, deren Ausstellung am 9. September um 19 Uhr mit einer Vernissage in der Alten Schule Kosel, Schwansenweg 4, eröffnet wird. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Ausstellung in der Alten Schule Kosel Marion Ohlerich erweckt Odins Raben in ihren Bildern Von Dirk Steinmetz | 07.09.2022, 10:14 Uhr

Die Folkgruppe „Cantüdel" spielt zur Ausstellungseröffnung unter dem Titel „Viecher und Bücher".