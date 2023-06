Lange ist es her, dass an der Karbyer Kirche die Kleinbahn vorbeifuhr. Hier ein Blick in die 50er-Jahre. Inzwischen ist die Kirche außen umfassend saniert, Mittel für die Sanierung im Innern sammelt jetzt wieder der Förderverein Karbyer Kirchenschiff beim Benefizlauf am 10. Juni.

