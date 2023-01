Bea Grawe hat seit zwei Jahren ein Atelier in Bohnertfeld. Kreativ ist die 65-Jährige schon ihr Leben lang. Nun zeigt sie erstmals in der Alten Schule Kosel bei Laurentia Arbeiten unter dem Titel „Freiheit ist ein Geschenk“. Landschaften und Natur, teils mit Naturmaterialien ergänzt, machen einen Teil der Präsentation aus. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Ausstellung in der Alten Schule Kosel So sieht Bea Grawe die Freiheit Von Dirk Steinmetz | 17.01.2023, 06:30 Uhr

„Freiheit ist ein Geschenk“ ist der Titel einer Ausstellung mit Arbeiten von Bea Grawe aus Bohnertfeld. Die Vernissage findet am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr in der Alten Schule Kosel in der Laurentia-Stube statt.