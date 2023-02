Die Zufahrt zum neuen Baugebiet in Dörphof. Ab dem späten Sommer sollen die ersten Bagger für Neubauten rollen. Foto: Steinmetz /Archiv up-down up-down Baugebiete in Schwansen Teil I Hohe Zinsen und teures Bauen – lokale Nachfrage sinkt Von Dirk Steinmetz | 16.02.2023, 07:00 Uhr

Hohe Baupreise und gestiegene Kreditzinsen – wie wirkt sich das auf aktuelle und in Planung befindliche Baugebiete in den Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee aus? Eine Übersicht der Gemeinden von A bis K in Teil I.