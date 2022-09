Um Strom zu sparen, wird in Barkelsby die Straßenbeleuchtung in Kürze nachts zwischen 23 und 5 Uhr ausgestellt. Das soll rund 2000 Euro nach derzeitigen Preisen einsparen. Hier ein Blick in die Dorfstraße in Höhe der Grundschule.

Foto: Dirk Steinmetz