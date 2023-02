Sandra Haiduga-Lemke (unten, 3. v. l.), Marco Kreis (r.) und ihre Mitstreiter freuen sich auf die Faschingsfeier und den Rosenmontagsumzug, für den sie jetzt den Wagen vorbereiten. Foto: Björn Otterbeck up-down up-down Fasching in Schwansen So bereiten sich die Narren in Barkelsby auf den Rosenmontag vor Von Björn Otterbeck | 13.02.2023, 08:00 Uhr

In Barkelsby wird in diesem Jahr wieder die fünfte Jahreszeit gefeiert. Am Samstag, 18. Februar, findet in der Mehrzweckhalle das traditionelle Faschingsfest statt. Am Montag, 20. Februar, folgt dann der große Rosenmontagsumzug. Los geht es um 16 Uhr vor dem Barkelsbyer Feuerwehrgerätehaus.