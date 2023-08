Diamanthochzeit in Waabs Beim Tanz in den Mai 1962 hat es bei Bärbel und Erwin Pardun gefunkt Von Dirk Steinmetz | 22.08.2023, 13:33 Uhr Bärbel und Erwin Pardun aus Waabs feiern heute das Fest der Diamanthochzeit. Vor 60 Jahren heirateten sie in Sieseby. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down

Am 23. August feiern Bärbel und Erwin Pardun Diamanthochzeit. Vor 60 Jahren haben sie in Sieseby geheiratet. Seit 1978 leben sie in Kleinwaabs. Sie spielte plattdeutsches Theater und er war 21 Jahre lang Polizist im Ort.