Ab Montag, 15. August, wird die Brücke Lindaunis nur noch an den Wochenenden für Bahn und Kraftverkehr zur Verfügung stehen. Ab 14. September wird die Brücke dann nur noch für Fußgänger und Radfahrer bis zum Frühjahr 2023 passierbar sein. FOTO: Steinmetz Archiv up-down up-down Schlei-Querungen Ab Montag klappt die Brücke Lindaunis nur noch an den Wochenenden Von Dirk Steinmetz | 10.08.2022, 11:17 Uhr

Die Arbeiten an der Brücke Lindaunis gehen unvermindert weiter. Nachdem die Brücke über die Schlei und wichtige Verbindung zwischen Schwansen und Angeln während der touristischen Hauptsaison noch täglich zur Verfügung stand, wird die Brücke ab Montag, 15. August, bis 14. September nur noch an den Wochenenden für Kfz nutzbar sein. Gleichzeitig ruht der Fährbetrieb in Missunde bis 30. November. Pendler müssen dann wieder über Schleswig und Kappeln ausweichen.