Zahlreiche Spring- und Dressurprüfungen stehen auf dem Programm des großen Looser Volks- und Reiterfestes am 3. Juli. FOTO: Klaus-Dieter Tüxen Archiv Volks- und Reitfest am Hof Schramm Reiten und feiern - in Loose steigt die Vorfreude aufs große Fest Von Dirk Steinmetz | 20.06.2022, 13:27 Uhr

In Loose wird wieder gefeiert. Der Reitclub veranstaltet am Sonntag, 3. Juli, das traditionelle Volks- und Reiterfest auf einer Koppel am Hof Rosahl / Schramm im Rosahler Weg. Neben Spring- und Dressurprüfungen finden auch Ringreitwettbewerbe statt. Nennungen sind noch bis 24. Juni möglich, beziehungsweise beim Ringreiten jeweils eine Stunde vor der jeweiligen Prüfung.