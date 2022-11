Leere Regale im Dorfladen, die gehören ab dem 1. Dezember in Kosel der Vergangenheit an. Dann wird Marco Kock aus Osterby im neu hergerichteten Laden in der Alten Schule wieder Waren des täglichen Bedarfs und Backwaren anbieten.

Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down