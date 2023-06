400 Besucher kamen zur Eröffnung der 50. Jubiläums-Dorfwoche in Rieseby in die Sporthalle. Mit soviel Besuchern und Interesse hatten die Organisatoren nicht gerechnet. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Rieseby 2023 50. Jubiläums-Dorfwoche mit Rekordbeteiligung zum Auftakt Von Klaus-Dieter Tüxen | 09.06.2023, 12:39 Uhr

Was für ein Auftakt: Gut 400 Besucher kamen zur Eröffnung der 50. Riesebyer Dorfwoche in die Sporthalle. Das war der Start für ein volles Programm bis Sonntagabend in Rieseby.