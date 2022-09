Die Fahrbüchereistation Barkelsby (FB08) feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Fest an der Schleischule Rieseby. Glückwünsche überbrachte unter anderem Riesebys Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls (r.) an Stefanie Dettlaff, geborene Fromm, die seit Herbst 2016 die Station Barkelsby leitet. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down 50 Jahre Fahrbücherei-Station Barkelsby So wurden 4,6 Millionen Medien in der Region ausgeliefert Von Dirk Steinmetz | 01.09.2022, 09:00 Uhr

Gigantische 4,6 Millionen Medien hat die Fahrbücherei F08 Barkelsby in 50 Jahren an die Leser ausgefahren. Mit einer kleiner Feier mit Liedermacher Matthias Meyer-Göllner und einem Mitmachprogramm für die Schüler wurde das Jubiläum an der Schleischule Rieseby gefeiert.