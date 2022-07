Am Sonnabend, 30. Juli, wird in Sieseby der neue 450.000 Euro teure Anbau an das Feuerwehrhaus gefeiert. Bürgermeisterin Ulrike von Bargen und Wehrführer Jörg Albrecht haben alle Thumbyer ab 15 Uhr eingeladen. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Sieseby So trieben viele Vorschriften die Baukosten nach oben Von Dirk Steinmetz | 28.07.2022, 14:59 Uhr

Nach rund 16 Monaten Bauzeit ist der neue Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Sieseby fertig. Mit einem Dorffest will die Gemeinde Thumby den rund 450.000 Euro teuren Anbau am Sonnabend, 30. Juli, feiern. Beginn ist um 15 Uhr am Vorplatz des Gebäudes in Sieseby. Abends gibt es Livemusik und Tanz mit Bine & Matze.