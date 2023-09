Kitasanierung in Damp Umbau - zwei Damper Kita-Gruppen fahren nach Rieseby Von Dirk Steinmetz | 21.09.2023, 06:37 Uhr Im evangelischen Kindergarten Vogelsang-Stift sollen zwei Gruppenräume im Altbau für rund 300.000 Euro saniert werden. Die zwei betroffenen Kita-Gruppen sollen möglicherweise in der Umbauzeit von vier Monaten ab Mitte Januar in Rieseby betreut werden. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down

