Seit Mittwoch, 11. Januar, wird der 18-jährige Lukas O. aus Dörphof vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise, um den vermutlich orientierungslosen und geistig beeinträchtigten jungen Mann aus dem St.-Nicolai-Heim zu finden. Er hatte die Einrichtung um 16.30 Uhr verlassen und war bis Donnerstagvormittag nicht zurückgekehrt, informiert die Polizei.

Lukas O. (18) wird seit Mittwoch, 11. Januar, aus Dörphof vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise, um den vermutlich orientierungslosen und geistig beeinträchtigten Mann aus einem Wohnheim zu finden. Foto: Privat

Lukas O. ist 18 Jahre alt, sieht aber eher jünger, wie 15 bis 16 Jahre alt aus. Er trägt eine Brille mit schwarzem Gestell und hat kurz geschorene dunkelblonde Haare. Er trägt eine dunkle Jeans, einen braunen St. Pauli-Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke mit weißen Bündchen.

Polizei und St.-Nicolai-Heim hoffen auf Hinweise

Die Polizei und das St.-Nicolai-Heim hoffen auf Hinweise und Angaben zum Aufenthalt des jungen Mannes. Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter den Rufnummer 04351-9080 oder auch 04351-89212600 oder an jede andere Polizeidienststelle.